Таке фінансування надходитиме впродовж 4 років.

Федеральна рада Швейцарії вирішила надати Україні 58,7 мільйона швейцарських франків (60,52 млн євро) на підтримку сфери цифровізації та електронного урядування впродовж чотирьох років. Про це повідомляє пресслужба уряду Швейцарії.

Країна надасть кошти в межах проекту "Електронне врядування задля підзвітності влади та залученості громади" (EGAP), що сприяє цифровій трансформації влади України та підтримується Швейцарією з 2015 року.

"Протягом 2024-2028 років Швейцарська агенція розвитку та співробітництва виділить 58,7 млн швейцарських франків", - запевнили у повідомленні.

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Також кошти будуть спрямовані на проекти в регіонах України, які постраждали від війни та є важливими для майбутньої відбудови країни. Серед головних напрямків - охорона здоров'я, освіта та гуманітарне розмінування. Швейцарія офіційно оголосить про допомогу на наступній Конференції з відновлення України, яка відбудеться 11-12 червня у Берліні.

Швейцарія і Україна - останні новини

Як писав УНІАН, парламент Швейцарії відхилив виділення Україні фінансової допомоги розміром 5,58 млрд доларів США. Причиною такого рішення стало те, що план порушує обмеження на запозичення у нейтральній країні.

Також повідомлялось, що у Швейцарії було схвалено висилку російських шпигунів перед самітом миру.

"Іноземні держави повинні відчувати, що Швейцарія реагує на порушення їхньої безпеки і захищає себе", - зазначила президент країни Віола Амхерд.

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