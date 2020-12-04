Зі сцени лунають гасла проти зовнішнього управління.

Підприємці повернулися мітингувати під Верховну Раду України.

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Як передає кореспондент УНІАН, підприємці продовжують мітингувати проти фіскалізації під парламентом, а також зі сцени почали звучати гасла проти зовнішнього управління.

Підприємці проти касових апаратів

4 грудня підприємці знову зібралися під Верховною Радою України з протестом проти фіскалізації і вимагають ухвалити законопроекти про її скасування.

1 грудня Верховна Рада в ході засідання прийняла закон, що передбачає відтермінування використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.

Впровадження в Україні програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) має відбуватися в три етапи. Перший етап стартував 1 серпня, і він передбачав добровільне встановлення додатка РРО бізнесом у 2020 році.

Другий етап мав розпочатися 1 січня 2021 року, коли сферу використання PPO буде розширено на критичні, так звані ризиковані, сфери бізнесу. Це стосується тільки текстильних товарів, що були у вжитку, готельного, ресторанного бізнесу, торгівлі через інтернет. Це сфери бізнесу, які несуть найбільші ризики приховування операцій.

Третій етап з 1 квітня 2021 року передбачив впровадження РРО для всіх фізосіб-підприємців другої і третьої групи.

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Автор: Богдан Слуцький