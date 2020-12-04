У Києві продовжуються протести проти касових апаратів / фото УНІАН
Підприємці повернулися мітингувати під Верховну Раду України.
Читайте такожФОПи вирішили піти протестувати під Офіс президента
Як передає кореспондент УНІАН, підприємці продовжують мітингувати проти фіскалізації під парламентом, а також зі сцени почали звучати гасла проти зовнішнього управління.
Підприємці проти касових апаратів
- 4 грудня підприємці знову зібралися під Верховною Радою України з протестом проти фіскалізації і вимагають ухвалити законопроекти про її скасування.
- 1 грудня Верховна Рада в ході засідання прийняла закон, що передбачає відтермінування використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.
- Впровадження в Україні програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) має відбуватися в три етапи. Перший етап стартував 1 серпня, і він передбачав добровільне встановлення додатка РРО бізнесом у 2020 році.
- Другий етап мав розпочатися 1 січня 2021 року, коли сферу використання PPO буде розширено на критичні, так звані ризиковані, сфери бізнесу. Це стосується тільки текстильних товарів, що були у вжитку, готельного, ресторанного бізнесу, торгівлі через інтернет. Це сфери бізнесу, які несуть найбільші ризики приховування операцій.
- Третій етап з 1 квітня 2021 року передбачив впровадження РРО для всіх фізосіб-підприємців другої і третьої групи.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram