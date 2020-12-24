Перелік пільг, що пропонує місто, не потребує внесення змін до існуючих договорів.

Депутати Київської міської ради підтримали рішення щодо продовження дії пільг для підприємців столиці, що несуть збитки через запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу обмеження.

Як інформує прес-служба Київського міського голови, сьогодні на засіданні сесії Київради депутати підтримали збереження на наступний рік преференцій для підприємців, що Київ запровадив ще в березні.

"Рішення передбачає як подовження пільг, що місто вже надало, так і встановлення їх для інших категорій підприємців. Це дозволить їм зберегти робочі місця. І головне – свій бізнес», – прокоментував рішення мер Віталій Кличко.

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Згідно з рішенням, на період карантину, коли бізнес фактично не працює, сплата за договорами розміщення засобів пересувної та сезонної торгівлі незалежно від розміру плати, визначеної у договорах оренди, становитиме 1 гривню.

Також і надалі діятиме зменшена вартість оренди комунального майна – на 50%, а для ресторанного бізнесу, пересувної та сезонної торгівлі на 50% зменшується пайова участь в утриманні об’єктів благоустрою.

Перелік пільг, що пропонує місто, не потребує внесення змін до існуючих договорів.

Як зазначив мер столиці, пільги діятимуть до моменту завершення карантинних обмежень.

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Автор: Інна Андаліцька