Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,70 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 31 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,86 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 31,70 грн/євро, тобто гривня ослабла на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Читайте такожПісля вихідних в обмінниках подорожчав долар

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,85/26,87 грн/дол., до євро - на рівні 31,68/31,70 грн/євро.

Курс на 30 серпня:

Національний банк України на понеділок, 30 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,93 грн/дол., тобто гривня ослабла на 16 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз щодо курсу:

За останній тиждень серпня курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,8-1% і в перший тиждень вересня продовжить зростання. Про це повідомив старший аналітик міжнародної фінансової компанії "Альпарі" Вадим Іосуб.

Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році курс долара залишатиметься відносно стабільним, на рівні 28 грн в середньому по року.

У 2022 році курс долара в середньому складе 28,6 грн, у 2023 році — 28,8 грн, у 2024 році — 29,2 грн.

Автор: Катерина Жирій