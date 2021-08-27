Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,66 грн/євро.

Національний банк України на суботу, 28 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,93 грн/дол., тобто гривня ослабла на 16 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на суботу встановлений на рівні 31,66 грн/євро, тобто гривня ослабла на 15 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України курс гривні до долара встановилися на рівні 26,92/26,94 грн/дол., до євро - на рівні 31,66/31,68 грн/євро.

Раніше в НБУ повідомили, що згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, робочий день з 23 серпня (понеділок) буде перенесений на 28 серпня (субота).

Курс на 27 серпня:

Національний банк України на п'ятницю, 27 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,77 грн/дол., тобто гривня ослабла на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогнози на кінець літа:

Згідно з прогнозами експертів в кінці серпня долар переступить позначку у 27 грн.

Аналітик RoboForex Андрій Гойлов прогнозував, що до кінця серпня долар подорожчає до 27 грн.

Разом з тим аналітик компанії Esperio Ян Кароль припустив, що долар буде коливатися в проміжку між 26,93-27,07 грн/дол.

Автор: Катерина Жирій