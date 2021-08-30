З минулого понеділка офіційний курс долара, що встановлюється НБУ, виріс на 1%.

За минулий тиждень курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,8-1% і на початку тижня продовжить зростання.

Про це повідомив старший аналітик міжнародної фінансової компанії "Альпарі" Вадим Іосуб у коментарі, переданому УНІАН.

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За його словами, з минулого понеділка офіційний курс долара, що встановлюється НБУ, виріс з 26,65 до 26,93 грн (+1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень зросли з 26,62/26,83 до 26,86/27,06 (+0,9%).

"Минулого тижня міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що не очікує різких сплесків і шоків курсу гривні до долара в наступному році. Він нагадав, що в трирічній бюджетній декларації зафіксовані потенційні показники бюджету на 2022-2024 роки. Серед них є і прогноз курсу гривні до долара в найближчі роки", - зазначив Іосуб.

Згідно з повідомленням, за прогнозом уряду, у 2021 році курс долара залишатиметься відносно стабільним, на рівні 28 грн в середньому по року. У 2022 році курс долара в середньому складе 28,6 грн, у 2023 році — 28,8 грн, у 2024 році — 29,2 грн.

"На початку тижня ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27,1 грн/дол., а готівковий долар у банках торгуватиметься поблизу 27,1/27,3 грн / дол.",- сказав аналітик.

Курс на 30 Серпня:

Національний банк України на понеділок, 30 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,93 грн/дол., тобто гривня ослабла на 16 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій