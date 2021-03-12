Причиною такого різкого зростання біржових індексів в США стало підписання президентом США Джо Байденом "пакету порятунку економіки" на 1,9 трильйона доларів.

Ринкові індекси Dow Jones та S&P 500 досягли нових історичних рекордів після підписання президентом США Джо Байденом "пакету порятунку економіки" на 1,9 трильйона доларів, Nasdaq також зростає.

Читайте такожБайден підписав "План порятунку Америки" на $1,9 трильйонаПро це повідомляє Liga.net.

"Індекс The Nasdaq Composite, що враховує акції найбільших гравців технологічного ринку, піднявся на 2,5% до 13,398.67 пунктів. Зокрема, акції Tesla виросли на 4,7%, а Apple, Facebook, Alphabet and Netflix виросли мінімум на 3% кожен", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що індекс S&P 500 піднявся на 1% до 3,939.34 на закритті, чим "побив" попередній рекорд лютого.

"The Dow Jones Industrial Average зріс на 188.57 пунктів, або 0,6%, до 32485.59, що є найвищим показником за весь час", - підкреслює видання.

Що цьому передувало

Президент США Джо Байден у четвер підписав законопроект Про пакет економічної допомоги у зв'язку з пандемією коронавірусу на 1,9 трильйона доларів, який називають "Планом порятунку Америки".

Прийняття масштабного фіскального пакета стало першою великою законодавчою перемогою для президента.

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Автор: УНІАН