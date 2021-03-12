Ринкові індекси Dow Jones та S&P 500 досягли нових історичних рекордів після підписання президентом США Джо Байденом "пакету порятунку економіки" на 1,9 трильйона доларів, Nasdaq також зростає.
Читайте такожБайден підписав "План порятунку Америки" на $1,9 трильйонаПро це повідомляє Liga.net.
"Індекс The Nasdaq Composite, що враховує акції найбільших гравців технологічного ринку, піднявся на 2,5% до 13,398.67 пунктів. Зокрема, акції Tesla виросли на 4,7%, а Apple, Facebook, Alphabet and Netflix виросли мінімум на 3% кожен", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що індекс S&P 500 піднявся на 1% до 3,939.34 на закритті, чим "побив" попередній рекорд лютого.
"The Dow Jones Industrial Average зріс на 188.57 пунктів, або 0,6%, до 32485.59, що є найвищим показником за весь час", - підкреслює видання.
Що цьому передувало
- Президент США Джо Байден у четвер підписав законопроект Про пакет економічної допомоги у зв'язку з пандемією коронавірусу на 1,9 трильйона доларів, який називають "Планом порятунку Америки".
- Прийняття масштабного фіскального пакета стало першою великою законодавчою перемогою для президента.
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