Доопрацьований проект держбюджету передбачає спрямування частини коштів спеціального фонду на низку урядових програм.

У доопрацьованому до другого читання проекті Державного бюджету на 2021 рік уряд пропонує додати до джерел формування спеціального фонду держбюджету плату за ліцензії у сфері азартних ігор і лотерей.

Про це сказано в порівняльній таблиці до законопроекту про державний бюджет на 2021 рік.

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"Встановити, що джерелами формування спеціального фонду державного бюджету України на 2021 рік в частині доходів є такі надходження...: плата за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та за ліцензії на випуск і проведення лотерей", - сказано в документі.

Крім того, проект бюджету передбачає, що у 2021 році частина коштів, отриманих до спеціального фонду держбюджету України, буде спрямована на ряд програм, не передбачених проектом бюджету, підготовленим до першого читання.

Зокрема, це фінансове забезпечення заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм; проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів Державної кримінально-виконавчої служби України; фінансове забезпечення заходів з розвитку аеропортної інфраструктури; створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань в Національному інституті раку.

Також такі кошти передбачені на субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення Центрів культурних послуг, а також субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Легалізація грального бізнесу в Україні: історія питання

У травні 2009 року в Україні був прийнятий закон, яким було введено тотальну заборону азартних ігор.

19 грудня 2019 року Верховна Рада провалила в першому читанні голосування за урядовий законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні (№2285), що передбачає роботу казино виключно в п'ятизіркових готелях.

Після цього Кабінет Міністрів доручив поліції та податковій службі припинити роботу гральних закладів, що працюють під виглядом лотерей.

За словами Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, держбюджет України міг отримати у 2020 році 4,5 млрд грн в результаті легалізації грального бізнесу в країні.

14 липня 2020 року Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому закон про легалізацію грального бізнесу в Україні.

Держбюджет-2021

Кабмін на своєму засіданні 26 листопада затвердив проект Державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% від валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

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Автор: Катерина Жирій