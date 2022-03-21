З початку російського вторгнення в Україну служби нацбезпеки відключили всі Держреєстри, щоб захистити українців.

Фізичні особи-підприємці 1-3 груп можуть сплатити податки в додатку "Дія".

Про це повідомив у своєму Telegram голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"ФОПи 1-3 груп можуть сплатити податки в додатку "Дія". Послуга знову стала доступна. З початку російського вторгнення в Україну служби нацбезпеки відключили всі Держреєстри, щоб захистити українців. Зараз спільно з Державною податковою службою вдалося відновити роботу комплексу реєстрів, що стосуються податкових послуг", - зазначив Гетманцев.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав початкові кроки податкової реформи в Україні.

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