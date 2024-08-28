Із проєкту закону, зокрема, забрали пропозицію щодо підвищення податку на надприбуток банків.

Робоча група погодила зміни до урядового законопроєкту з підвищення податків. Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, за результатами робочої групи по ресурсному законопроєкту, підвищення військового збору обмежене податковим періодом, в якому буде скасовано військовий стан, а збір буде спрямовуватись через спецфонд виключно на фінансування ЗСУ.

Також було прибрано пропозицію щодо підвищення податку на надприбуток банків через категоричну позиція Мінфіну та НБУ. Скасували і положення щодо 1% військового збору для юридичних осіб на єдиному податку третьої групи.

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"‎Дещо уточнили авансовий внесок з АЗС. Збільшення ставки податку на прибуток фінустанов підвищимо на майбутнє, а не на 2024 рік як пропонувалося. Всі зміни погоджені Мінфіном"‎, – написав Гетманцев.

Депутат додав, що, врешті, планований ресурс у 125 млрд грн "‎розтанув"‎ до 30,1 млрд грн.

Підвищення податків в Україні

Уряд запланував підвищення податків для фінансування дефіциту держбюджету України в частині військових видатків. Розроблений законопроєкт зазнавав змін та доопрацьовувався до винесення на розгляд профільного комітету.

Народний депутат Ярослав Железняк розкрив деталі зміненого проєкту закону, який, зокрема, передбачає підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%, встановлення військового збору для ФОП першої і другої груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати та встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у держбюджеті не вистачає понад 500 мільярдів гривень на потреби оборони, і влада планує низку кроків, аби віднайти ці кошти. Віднайти необхідні кошти планується, в першу чергу, за рахунок збільшення внутрішніх запозичень, а також підвищення військового збору.

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