Розгляд проєкту закону у першому читанні планується на наступному тижні.

Профільний комітет рекомендував Верховній Раді прийняти за основу доопрацьований законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану.

Голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев у Telegram повідомив, що доопрацьованим законопроєктом передбачається, зокрема:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку ІІІ групи;

встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% мінімальної зарплати;

визначено, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан;

встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;

вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків у цілях оподаткування прибутку підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним;

щомісячне подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.

"Окрім того, передбачається розробка окремого законопроєкту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування надходжень від військового збору до спецфонду Держбюджету з метою їх цільового спрямування на потреби безпеки і оборони", - додав Гетманцев.

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Народний депутат Ярослав Железняк, в свою чергу, повідомив, що була тяжка дискусія щодо вилучення норми про податок 50% на банки.

"Депутати виступили за. Проти виступив НБУ, Мінфін та, говорять, категорично проти МВФ. Говорять, що доведеться докапіталізовувати банки та неможливо буде залучити 385 млрд грн на ринку до кінця року. Домовились повернутися до цього у другому читанні", - написав він.

За його словами, віднайти кошти планується за рахунок перегляду і скорочення видатків, додаткової економії від реструктуризації та залучення 385 млрд грн (220 млрд чистими) на внутрішньому ринку до кінця року.

"Голосування у залі заплановане вже на наступному тижні", - додав Железняк.

Підвищення податків - останні новини

Напередодні народний депутат Данило Гетманцев повідомив, що робоча група погодила зміни до урядового законопроєкту з підвищення податків. Зокрема, з документу було прибрано пропозицію щодо підвищення податку на надприбуток банків через категоричну позиція Мінфіну та НБУ.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Форуму керівників державних інституцій повідомив, що у держбюджеті не вистачає понад 500 мільярдів гривень на потреби оборони, і влада планує низку кроків, аби віднайти ці кошти. Серед цих кроків - збільшення внутрішніх запозичень, розширення бази для військового збору і підвищення ставок військового збору для окремих випадків.

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