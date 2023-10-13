Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,16 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 13 жовтня, залишився на попередньому рівні – 37,80 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 40,65 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,20 грн, євро - за курсом 39,65 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 16 копійок і складає 40,16 грн.

Курс валют в Україні - дані на 13 жовтня

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 13 жовтня, зміцнився на 5 копійок – до 38,15 грн за долар. За даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні зміцнився також на 5 копійок і складає 40,75 грн за євро.

На сьогодні, 13 жовтня, офіційний курс гривні до долара встановлений Національним банком на рівні 36,39 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс гривні до євро на п’ятницю - 38,64 грн/євро, тобто гривня послабшала на 4 копійки.

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