Курс гривні до євро на п’ятницю встановлений на рівні 38,64 грн/євро.

Національний банк України на п’ятницю, 13 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,39 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з останніми даними на сайті Нацбанку, офіційний курс гривні до євро на п’ятницю встановлений на рівні 38,64 грн/євро, тобто гривня не змінилася порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,39/36,41 грн/дол., євро - 38,53/38,54 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні: останні новини

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 12 жовтня, знову залишився на рівні попереднього показника – 38,20 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні послабшав на 5 копійок і складає 40,80 грн за євро.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" подорожчав на 5 копійок – до 37,80 грн за долар. Курс готівкового євро у банку знову не змінився і становить 40,70 грн за євро.

Фахівець економічної експертної платформи Олег Гетман казав, що після скасування фіксованого курсу гривні і переходу до гнучкого долар не "злетить" і значного зростання вартості валюти побоюватися не треба, оскільки все контролює Нацбанк.

Вас також можуть зацікавити новини: