Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,36 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 11 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,02 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 3 копійки, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта також трохи подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 42,36 грн/євро, тобто гривня послабилася на 1 копійку, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,02/39,05 грн/дол., євро – 42,40/42,41 грн/євро.

Відео дня

Варто зазначити, що долар за офіційним курсом вперше перевищив позначку у 39 гривень 20 березня 2024 року.

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 10 квітня, зріс на 5 копійок – до 39,35 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,90 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також подорожчав на 5 копійок і складає 42,90 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,20 грн за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 10 квітня, залишився на попередньому рівні і становить 39,35 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 5 копійок і складає 42,95 грн за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: