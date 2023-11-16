Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,82 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 16 листопада, залишився на попередньому рівні – 37,60 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 35 копійок і становить 40,85 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,10 грн, євро - за курсом 39,85 грн за одиницю іноземної валюти.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився і складає 40,82 грн.

Курс валют в Україні

Дещо раніше УНІАН повідомляв, що середній курс у валютних обмінниках Києва сьогодні становить 37,75 грн/дол. (продати долар можна за 37,65 грн), євро – 40,75 грн/євро (курс продажу – 40,50 грн/євро).

Як розповів начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН, наступного тижня, з 20 по 26 листопада, ситуація на валютному ринку залишатиметься прогнозованою: на ринку можливі часті зміни курсів, як в бік зростання, так і в бік зменшення, проте ці зміни будуть не суттєвими. Коридор можливих коливань курсів на готівковому ринку буде в межах 37-38 грн/$ та 39-41 грн/€.

Вас також можуть зацікавити новини: