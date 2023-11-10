Оприлюднено свіжий курс валют на 10 листопада

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 10 листопада, подорожчав на 10 копійок – до 37,50 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 40,40 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,00 грн, євро - за курсом 39,40 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 16 копійок і складає 40,49 грн.

Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 10 листопада, залишився на рівні попереднього показника – 37,70 грн за долар в середньому. Щодо євро середній курс гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок - до 40,45 грн за євро.

За прогнозом банкіра Тараса Лєсового, наступного тижня ситуація на валютному ринку мало суттєво не зміниться. Зокрема, за його прогнозом, Готівковий курсовий коридор буде в рамках 37-38 грн/$ та 39-41 грн/€.

Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2024 рік, і у схваленому проекті закону був змінений очікуваний курс долара на наступний рік. Якщо спочатку курс прогнозувався на рівні 41,4 грн/дол., до другого читання він був покращений до рівня 40,7 грн/дол.

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