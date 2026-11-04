'ПриватБанк' оновив курс валют: скільки коштують 100 доларів у середу

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 46,08 грн, а євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 4 листопада, зріс на 11 копійок і становить 46,10 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також подорожчав на 20 копійок і складає 51,70 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 45,50 гривні, а євро - за курсом 50,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Таким чином, купити 100 доларів у відділеннях банку сьогодні можна за 4610 грн. 100 євро обійдуться у 5170 грн.

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Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу зріс на 21 копійку і складає 46,08 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 26 копійок і становить 51,81 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 4 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 45,67 гривні за долар. Так, вітчизняна валюта втратила 14 копійок, порівняно з попереднім показником. Згідно з даними регулятора, щодо євро гривня також послабилася. Офіційний курс європейської валюти на середу було встановлено на рівні 51,06 гривні за один євро, тобто гривня втратила 1 копійку.

Курс долара до гривні в банках 4 листопада знизився на 11 копійок і складав 46,15 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 45,50 гривні за долар. Середній курс євро до гривні зріс на 1 копійку і становить 51,80 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 50,92 гривні за євро.

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