Долар почав дешевшати: курс валют в обмінниках та банках

Продати долар можна в середньому за курсом 45,50 грн, а євро – 50,92 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 4 листопада, знизився на 11 копійок і складає 46,15 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 45,50 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 1 копійку і становить 51,80 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,92 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 46,40 грн/дол., а продати долар можна за курсом 46,05 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52,00 грн/євро, а курс продажу - 51,57 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк встановив на 4 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 45,67 гривні за долар, таким чином українська валюта втратила 14 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними регулятора, щодо євро гривня також послабилася. Офіційний курс європейської валюти на середу було встановлено на рівні 51,06 гривні за один євро, тобто гривня втратила 1 копійку.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що протягом 2-8 листопада курс долара перебуватиме в діапазоні 44,85-45,7 грн, а євро – 50-52 грн.

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