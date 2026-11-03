Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на 4 листопада

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,06 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 4 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 45,67 гривні за долар, таким чином українська валюта втратила 14 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабилася. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,06 гривні за один євро, тобто гривня втратила 1 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 45,61/45,66 грн/дол., а до євро – 51,01/51,05 грн/євро.

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В обмінних пунктах України середній курс долара 3 листопада становив 47 грн/дол., а продати долар можна було за курсом 46,70 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках становив 52,30 грн/євро, а курс продажу - 51,90 грн/євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 45,99 гривні за долар, а курс євро в банку знизився на 10 копійок і складав 51,50 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 45,39 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Згідно прогнозу директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, протягом 2-8 листопада курс долара перебуватиме в діапазоні 44,85-45,7 грн, а євро – 50-52 грн.

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