З початку березня ціни у РФ зросли на 1,26%, з початку року – на 3,46%.

Інфляція у Росії з 26 лютого по 4 березня дійшла до 2,22%.

Про це повідомляє російський Интерфакс.

З 19 по 25 лютого показник складав 0,45%, з 12 по 18 лютого – 0,24%, з 5 по 11 лютого – 0,13%, з 29 січня по 4 лютого – 0,19%.

Стрімке зростання цін, викликане запровадженими санкціями і послабленням рубля на тлі нападу РФ на Україну, стало максимальним за тиждень з грудня 1998 року – тоді показник склав 11,6%.

З початку березня ціни у РФ зросли на 1,26%, з початку року – на 3,46%.

Середньодобове зростання цін за чотири дні березня 2022 року склало 0,314% у порівнянні з середнім показником у 0,026% за дев’ять днів березня 2021 року.

Річна інфляція у РФ на 4 березня перевищила 10%, уперше з січня 2016 року, досягнувши 10,4% проти 9,15% на кінець лютого, 8,73% на кінець січня і 8,39% на кінець грудня.

Подорожчав для росіян і закордонний туризм (наприклад, путівки до Туреччини за тиждень зросли на 28,7%), а також на купівлю авто, побутову техніку й електроніку. Значно подорожчали ліки.

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