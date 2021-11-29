Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,65 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 30 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,17 грн/дол., тобто гривня ослабла на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 30,65 грн/євро, тобто гривня ослабла на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,21/27,23 грн/дол., до євро - на рівні 30,69/30,72 грн/євро.

Курс на 29 листопада:

Національний банк України на понеділок, 29 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,10 грн / дол., тобто гривня ослабла на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз:

Експерти прогнозували, що до кінця листопада курс долара підніметься до 27 гривень.

29 листопада 2021 року експерти прогнозували, що кризові ціни на газ змінять курс долара.

Автор: Катерина Жирій