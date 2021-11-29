Тиск на гривню продовжує чинити кризова ситуація в енергетичному секторі.

На поточному тижні тиск на гривню збережеться, і українська валюта коливатиметься в межах 27,1-27,2 грн/дол.

Про це розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі, переданому УНІАН.

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"Виходячи зі сформованих факторів, очікуємо збереження тиску на гривню і рух в діапазоні 27,1-27,2 грн за долар. Цільовим рівнем поки залишається 27,5 грн за долар", - сказав експерт.

За його словами, ринок перетравлює інформацію, що надійшла в кінці минулого тижня. Це і прес-конференція президента Володимира Зеленського з несподіваними заявами, і напруженість, що зберігається на кордонах з РФ, і новий штам коронавірусу, що викликав паніку на світових ринках. Також триває оцінка меморандуму з МВФ і вплив вимог на економіку країни.

Крім того, тиск на гривню продовжує чинити кризова ситуація в енергетичному секторі. Ціни на газ зростають, і енергоімпортери будуть змушені вийти із закупівлями, якщо не за контрактами на найближчі місяці, то за контрактами на весну 2022 року.

Також Шевчишин зазначив, що на поточному тижні очікується великий обсяг виплат по ОВДП - на 12,7 млрд грн, а також виплати купонів по семи випусках, що зажадає ресурсу від Міністерства фінансів і виведе на ринок великий обсяг гривні. У підсумку надлишкова ліквідність виллється на ринок, і попит на валюту підвищиться.

Курс на 29 листопада:

Національний банк України на 29 листопада встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,10 грн/дол., тобто гривня ослабла на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій