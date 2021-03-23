У порівнянні з попереднім місяцем промвиробництво в лютому збільшилося на 0,3% без урахування сезонної коригування і на 0,4% - з урахуванням коригування.

Промислове виробництво в Україні в лютому 2021 року в річному вираженні – до лютого 2020 року – без урахування коригування на ефект календарних днів скоротилося на 4,6%.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням коригування на ефект календарних днів промвиробництво в лютому в річному вираженні впало на 2%.

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У порівнянні з попереднім місяцем промвиробництво в лютому збільшилося на 0,3% без урахування сезонної коригування і на 0,4% - з урахуванням коригування.

У розрізі основних видів діяльності: у добувній промисловості та розробці кар'єрів у лютому цього року падіння виробництва у порівнянні з лютим 2020 року склало 3,9%, у переробній промисловості – 6,7%, а в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря виробництво зросло на 1,9%.

У розрізі основних промислових груп: виробництво товарів проміжного споживання впало на 0,3%, а по споживчих товарах тривалого користування спостерігалося зростання 12,5%.

По інвестиційних товарах спостерігалося падіння виробництва на 10,6%, а по споживчих товарах короткострокового користування – на 11,7%.

Що цьому передувало

Промислове виробництво в Україні у 2020 році у порівнянні з 2019 роком скоротилося на 5,2%.

У січні 2021 року промислове виробництво в Україні скоротилося на 4,0% до січня 2020 року.

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Автор: Богдан Слуцький