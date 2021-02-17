Місія Євросоюзу вже почала оцінку готовності України до підписання Угоди.

Україна розраховує вже цього року підписати угоду з Європейським Союзом про "промисловий безвіз".

Читайте такожМетою України є доступ на внутрішній ринок Євросоюзу-ШмигальПро це повідомив в ході засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, коментуючи підсумки засідання Ради асоціації Україна - ЄС.

"Місія ЄС вже почала оцінку готовності України до підписання Угоди про так званий "промисловий безвіз". Це дасть широкі торгові можливості для малого та середнього бізнесу, який зможе реалізовувати свій товар на ринках Європейського Союзу. Розраховуємо якомога швидше отримати рекомендації та підписати угоду вже цього року", - сказав Шмигаль.

Що цьому передувало

Раніше українська влада заявляла, що Україна виконала всі умови для угоди про оцінку відповідності та прийняття промислової продукції (так званий "промисловий безвіз").

Довідка УНІАН

У 2014 році Європейський Союз і Україна підписали угоду про асоціацію, що стало початком нового періоду в розвитку відносин між ЄС і Україною.

Угода є основним інструментом для тіснішого зближення України та Євросоюзу: вона сприяє поглибленню політичних відносин, більш сильним економічним зв'язкам і взаємній повазі спільних цінностей.

Економічна частина Угоди, про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі, надає Україні можливість для розширення торговельних відносин та економічного розвитку, оскільки відкриває нові ринки, сприяє адаптації законодавства, стандартів і регламентів у різних секторах.

Останнє допоможе інтегрувати стандарти ЄС у ключові сектори української економіки.

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Автор: Ігор Орел