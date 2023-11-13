Російська журналістка Юлія Латиніна заявила, що в 2024 році президент РФ Володимир Путін планує витратити близько 110 мільярдів доларів на війну проти України.

Західні санкції не зруйнували економіку Росії. Більш того, зараз вже очевидно, що економіка агресора відновлюється набагато швидше, ніж передбачалося.

Таку думку висловила опозиційна російська журналістка Юлія Латиніна, зазначивши що в 2024 році президент РФ Володимир Путін планує витратити близько 110 мільярдів доларів на війну проти України, повідомляє The Hill.

"Західні санкції не зруйнували економіку Росії, а, скоріше, змінили її положення. Нафта, яка колись продавалася в Європу, тепер відправляється в Китай та Індію через флот "танкерів-привидів". У вересні Росія отримала 18 мільярдів доларів доходів від продажу нафти. Путін планує витратити близько 110 мільярдів доларів на війну в 2024 році, і це тільки відкрита частина бюджету. Україні пощастить, якщо вона отримає 60 мільярдів доларів від усіх своїх союзників разом узятих", - зазначає Латиніна.

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Як йдеться в матеріалі, економіка агресора переживає етап відновлення.

"Російська економіка відновлюється. Орієнтований на Захід креативний клас у великих містах перебуває у важкому становищі, але майже всі інші верстви російського суспільства живуть краще. Бідняки з жебраків російських регіонів вперше заробляють хороші гроші, вступаючи до армії. Якщо їх уб'ють, їхні сім'ї отримають гроші, про які вони і не мріяли. Зарплати на військових заводах зросли, та й звичайні зарплати теж зросли через брак робочої сили", - стверджує Латинана, зазначивши, що це "свого роду військове кейнсіанство".

Антиросійські санкції

У травні 2023 року повідомлялося про те, що нові санкції ЄС торкнуться 90 іноземних компаній, які допомагають Росії.

У липні 2023 року ЄС продовжив санкції проти Росії. Обмежувальні заходи продовжені до 31 січня 2024 року. Санкції включають обмеження у сфері торгівлі, фінансів, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші.

Крім того, санкції охоплюють заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії в ЄС. Також санкції передбачають відключення від системи SWIFT кількох російських банків, а також призупинення мовлення та дії ліцензій кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації.

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