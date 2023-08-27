Боррель стверджує, що порівняно з 2021 роком, у 2022 році було припинено 58% загального імпорту ЄС із Росії.

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель стверджує, що за рік санкції обмежили політичні та економічні можливості Росії, "відрізавши країну від ключових ринків, збільшивши витрати на торгівлю і значно погіршивши промисловий потенціал".

Він зазначив, що з початку вторгнення в Україну ЄС уже запровадив 11 пакетів санкцій проти Росії. Загалом ЄС наклав заборону на поїздки та "заморозив" активи понад 1500 осіб і майже 250 організацій з РФ.

"Щоб зупинити війну, нам потрібно триматися курсу", – заявив Боррель.

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За його словами, російська економіка скоротилася у 2022 році на 2,1%. Зокрема, виробництво автомобілів – на 48% порівняно із аналогічним періодом минулого року, виробництво комп’ютерів, електроніки та оптики – на 8%. Роздрібна торгівля в РФ впала на 10%, а оптова – на 17%.

Він стверджує, що порівняно з 2021 роком, у 2022 році було припинено 58% загального імпорту ЄС із Росії: імпорт енергетичних товарів скоротився майже на 60%, зокрема відчутно впали залізо, сталь, дорогоцінні метали та деревина. Для першого кварталу 2023 року цей показник становить понад 75%, тоді як імпорт енергетичних товарів знизився на 80%.

"Загальний експорт товарів ЄС був на 52% нижчим за середньорічний показник до початку вторгнення у 2022 році. Водночас експорт європейських товарів подвійного призначення та передових технологій, необхідних Росії для виробництва зброї для війни проти України, впав на 78% у 2022 році порівняно із 2019–2021 роками", – додав Боррель.

Санкції проти Росії - деталі

Рада ЄС подовжила санкції проти Росії, запроваджені у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Як йдеться в заяві, опублікованій на сайті, санкції включають обмеження в сфері торгівлі, фінансів, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші. Обмежувальні заходи подовжено до 31 січня 2024 року.

Уряд Британії запровадив новий пакет санкцій проти РФ, а також проти ряду фізичних осіб й компаній Білорусі, Ірану та інших суб'єктів, які допомагають режиму.

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