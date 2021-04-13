З доповіддю щодо законопроекту виступила голова підкомітету ВР Комітету з питань бюджету Леся Забуранна.

Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект, який передбачає випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для реалізації президентської програми "Доступна іпотека". Передбачено випуск облігацій приблизно на 20 млрд гривень.

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Про це повідомляється на сайті Верховної Ради. Проект закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом (№5308) був прийнятий за основу 263 голосами «за».

З доповіддю щодо законопроекту виступила голова підкомітету Комітету ВР з питань бюджету Леся Забуранна.

За її словами, документ передбачає створення законодавчого підґрунтя приєднання Державної іпотечної установи до ПрАТ «Укрфінжитло» та необхідних умов для належної реалізації ініційованої Президентом України програми «Доступна іпотека», забезпечення функціонування ринку іпотечного кредитування і впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення українців житлом.

Законопроектом пропонується викласти в новій редакції статтю 30 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», передбачивши, що Міністерство фінансів має здійснити випуски облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком № 2 до цього Закону (бл. 20 млрд грн - ред.) - з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії ПрАТ «Укрфінжитло», зокрема для забезпечення громадян України житлом та врегулювання питання діяльності ПрАТ «Укрфінжитло» у зв’язку з приєднанням до нього Державної іпотечної установи.

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Автор: Дмитро Захаров