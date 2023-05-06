У квітні конкуренція претендентів на роботу практично досягла довоєнного рівня.

У квітні 2023 року кількість вакансій в Україні в п'ять разів перевищила показники 2022-го року і наблизилася до показників 2021 року.

Як повідомляє система управління наймом (СУН) порталу Work.ua, у квітні зафіксовано 82 467 вакансій, що на 9% більше, ніж у березні. У квітні 2022 року було зафіксовано 16 046 вакансій.

"У квітні конкуренція претендентів на роботу практично досягла довоєнного рівня", - повідомили аналітики.

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Найбільша кількість вакансій зафіксована в Київській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій областях. Найменше пропозицій у Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Черкаській та Івано-Франківській областях.

Середня зарплата в Україні становить 16 000 грн.

Дніпропетровська область - 15 000 грн.

Харківська область - 15 000 грн.

Одеська область - 15 500 грн.

Львівська область - 16 000 грн.

Київська область - 18 000 грн.

Висока середня оплата праці в Україні знаходиться в діапазоні від 25 000 до 52 500 грн.

Найвищу зарплату пропонують :

52 500 грн - медіабаєр;

41 500 грн - водій-міжнародник;

30 000 грн - арматурник, бізнес-аналітик, продюсер, регіональний менеджер, рихтувальник, ріелтор, тонувальник;

29 000 грн - головний інженер, координатор зі збуту;

28 750 грн -менеджер по роботі з супермаркетами;

27 600 грн - керівник інтернет-магазину;

27 500 грн - 3D-візуалізатор, автоелектрик, дизеліст;

26 250 грн - зубний технік;

25 450 грн - вебдизайнер;

25 000 грн - автомеханік, автослюсар, виконроб.

Ринок праці під час війни

Станом на 5 квітня 2023 року в Україні були відкриті 75 тисяч нових вакансій. З приходом весни рекордсменом за приростом пропозицій роботи стала категорія "Готельно - ресторанний бізнес, туризм" - 7 220 вакансій (+29% до лютого). Найбільш затребувана посада в цій категорії - бармен, 1 370 пропозицій роботи (+40%). Найбільшу динаміку показали вакансії кухаря для роботи на мангалі - 95 пропозицій (+94%).

Серед найвищих зарплат, які пропонували фахівцям (не ІТ) на не керівних посадах, виділяли 52,5 тис.грн медіабайєру, 40 тис. грн водієві-міжнароднику, 32,5 тис. грн бізнес-аналітику, 30 тис. грн арматурнику, рихтовщику, ріелтору.

1 травня 2023 року повідомлялося про те, що 10 тисяч українців безкоштовно отримають нову спеціальність. Українцям видаватиметься ваучер, який повністю або частково покриває вартість навчання в навчальних закладах.

В Інфляційному звіті НБУ, за результатами І кварталу 2023 року повідомляється, що рівень безробіття становить близько 20%. Регулятор прогнозує, що в 2024 році рівень безробіття знизиться до 16,5%, а в 2025 році – до 14,7%.

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