Українцям видаватиметься ваучер, який повністю або частково покриватиме вартість навчання в навчальних закладах

У 2023 році не менше 10 тисяч внутрішніх переселенців зможуть пройти перекваліфікацію та отримати нову спеціальність за державний рахунок.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук в ефірі телемарафону, наголосивши при цьому, що перекваліфікація здійснюватиметься за програмою отримання спеціальних ваучерів на перепідготовку, придбання іншої спеціалізації, підвищення кваліфікації тощо.

"Ми розуміємо, що держава має докладати зусиль з працевлаштування ВПО. Слід використовувати можливість перекваліфікувати їх. Для цього у нас діє програма ваучерів", — сказала Верещук.

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Верещук зазначила, що даний документ повністю або частково покриває вартість навчання в навчальних закладах. Вона також нагадала, що в квітні було підписано наказ про збільшення кількості професій, охоплених ваучером, з 70 до 123.

Ринок праці в Україні

У березні 2023 року в Україні на третину збільшилася кількість вакансій у готельно-ресторанному бізнесі. Найбільш затребуваною стала посада бармена (1370 пропозицій). Друге місце за кількістю вакансій займає сфера обслуговування.

Також більше роботи пропонували в будівництві та архітектурі, сфері краси. Крім того, були потрібні менеджери з продажу, продавці-консультанти, працівники логістичної сфери, бухгалтери, водії, кур'єри.

Станом на 5 квітня 2023 року в Україні були відкриті 75 тисяч нових вакансій. З приходом весни рекордсменом за приростом пропозицій роботи стала категорія "Готельно-ресторанний бізнес, туризм".

З приходом весни рекордсменом за приростом пропозицій роботи стала категорія "Готельно - ресторанний бізнес, туризм" - 7 220 вакансій (+29% до лютого). Найбільш затребувана посада в цій категорії - бармен, 1 370 пропозицій роботи (+40%). Найбільшу динаміку показали вакансії кухаря для роботи на мангалі - 95 пропозицій (+94%).

Найвища конкуренція спостерігалася в Київській, Харківській, Вінницькій, Одеській та Волинській областях. Найнижча - у Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській, Тернопільській та Кіровоградській областях.

Серед найвищих зарплат, які пропонували фахівцям (не ІТ) на не керівних посадах, виділяли 52,5 тис.грн медіабайєру, 40 тис. грн водієві-міжнароднику, 32,5 тис. грн бізнес-аналітику, 30 тис. грн арматурнику, рихтовщику, ріелтору.

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