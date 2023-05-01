У 2023 році не менше 10 тисяч внутрішніх переселенців зможуть пройти перекваліфікацію та отримати нову спеціальність за державний рахунок.
Про це заявила віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук в ефірі телемарафону, наголосивши при цьому, що перекваліфікація здійснюватиметься за програмою отримання спеціальних ваучерів на перепідготовку, придбання іншої спеціалізації, підвищення кваліфікації тощо.
"Ми розуміємо, що держава має докладати зусиль з працевлаштування ВПО. Слід використовувати можливість перекваліфікувати їх. Для цього у нас діє програма ваучерів", — сказала Верещук.
Верещук зазначила, що даний документ повністю або частково покриває вартість навчання в навчальних закладах. Вона також нагадала, що в квітні було підписано наказ про збільшення кількості професій, охоплених ваучером, з 70 до 123.
Ринок праці в Україні
У березні 2023 року в Україні на третину збільшилася кількість вакансій у готельно-ресторанному бізнесі. Найбільш затребуваною стала посада бармена (1370 пропозицій). Друге місце за кількістю вакансій займає сфера обслуговування.
Також більше роботи пропонували в будівництві та архітектурі, сфері краси. Крім того, були потрібні менеджери з продажу, продавці-консультанти, працівники логістичної сфери, бухгалтери, водії, кур'єри.
Станом на 5 квітня 2023 року в Україні були відкриті 75 тисяч нових вакансій. З приходом весни рекордсменом за приростом пропозицій роботи стала категорія "Готельно-ресторанний бізнес, туризм".
З приходом весни рекордсменом за приростом пропозицій роботи стала категорія "Готельно - ресторанний бізнес, туризм" - 7 220 вакансій (+29% до лютого). Найбільш затребувана посада в цій категорії - бармен, 1 370 пропозицій роботи (+40%). Найбільшу динаміку показали вакансії кухаря для роботи на мангалі - 95 пропозицій (+94%).
Найвища конкуренція спостерігалася в Київській, Харківській, Вінницькій, Одеській та Волинській областях. Найнижча - у Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській, Тернопільській та Кіровоградській областях.
Серед найвищих зарплат, які пропонували фахівцям (не ІТ) на не керівних посадах, виділяли 52,5 тис.грн медіабайєру, 40 тис. грн водієві-міжнароднику, 32,5 тис. грн бізнес-аналітику, 30 тис. грн арматурнику, рихтовщику, ріелтору.