Майже кожен третій українець змінив роботодавця протягом року.

Більшість працездатних українців, які виїхали через війну до Польщі, працевлаштувалися в цій країні (84%). Майже чверть (27%) працевлаштованих у Польщі біженців знайшли роботу протягом першого місяця після прибуття до Польщі. Ще 34% респондентів повідомили, що знайшли роботу протягом 1-3 місяців після приїзду до Польщі.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі.

На думку авторів дослідження, цей результат говорить про високу ефективність впроваджених системних рішень польським урядом (наприклад, спрощена процедура працевлаштування для біженців з України), значну підтримку роботодавців в інтеграції біженців на польський ринок праці і бажання біженців працювати.

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"Ми маємо справу із ситуацією, коли велика кількість українців, які працюють у Польщі, не позбавляє поляків роботи, а зменшує безробіття. Це дуже цікаві висновки, які мають проаналізувати профільні міністерства для нашої соціальної політики. Я дуже приємно здивований, не очікував таких хороших результатів. Якщо за такий короткий час стільки українців, переважно жінки, беруться за роботу, тобто адаптуються до умов Євросоюзу, це може означати, серед іншого, що люди вже готові дуже швидко відповідати всім стандартам, які вимагає Європейський Союз, не тільки ментально. Польщі знадобилося для цього кілька років. Я вважаю, що у випадку з Україною йдеться насамперед про адміністративні процедури, налагодження роботи адміністрацій, а не про соціальний фактор", - прокоментував результати дослідження керівник Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі Марек Кухцінський на конференції "Європа Карпат" у польському Красичині, де відбулася презентація даних опитування.

Майже кожен третій українець (38% респондентів) змінив роботодавця протягом року. За словами авторів дослідження це означає, що почуття впевненості та незалежності українських біженців на польському ринку праці росте.

Українські біженці у Польщі: деталі

За даними Прикордонної служби Польщі, з 24 лютого 2022 року польсько-український кордон перетнули близько 10 мільйонів біженців. Майже 1,5 мільйона отримали тимчасовий захист у Польщі. За інформацією Міністерства сім’ї та соціальної політики, з початку повномасштабного вторгнення за спрощеними процедурами в Польщі працевлаштувалися приблизно 900 тисяч громадян України.

82% українських біженців не мали досвіду роботи в Польщі до повномасштабного вторгнення РФ, 89% ніколи не працювали в Чехії, а також 83% - в Румунії.