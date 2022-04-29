За словами секретаря РНБО, Росія не зможе легітимізувати свій контроль над окупованими територіями.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов переконаний, що російський рубль "не приживеться" на Херсонщині.

Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

Він прокоментував так званий "референдум", який російська влада готує на окупованій частині Херсонської області.

"Це не є референдуми. Це звичайна класика рашистів, яка використовується для нібито легалізації тих дій, які вони проводили. Вони не мають ніякого ні юридичного, ні міжнародного значення", – наголосив Данілов.

Він також назвав класичною російською практикою спробу запровадити в обіг рублі на захопленій території.

"Коли вони захоплюють ту чи іншу територію, вони хочуть поміняти банківську систему. Наскільки це приживеться на Херсонщині, я сказати точно вам можу – не приживеться. Певний час вони можуть мати якісь спроби зробити таку валюту – псевдовалюту, що має рухатись на цій території. Але, маючи на увазі той супротив, який чинять херсонці і всі громадяни нашої країни, я більш ніж впевнений, що це на короткий проміжок часу", – заявив секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планують на початку травня провести на окупованій Херсонській області референдум з проголошення так званої "ХНР".

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