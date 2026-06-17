Середня зарплата перевищить 44 тисячі гривень: уряд схвалив економічний сценарій

Прискорення зростання реального ВВП очікується на рівні 4,5% у 2027 році.

Уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки, яка передбачає виважене підвищення соціальних стандартів. Зокрема, середня заробітна плата, за прогнозом, зросте до понад 44 тис. грн, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, мінімальна заробітна плата у 2027 році підвищуватиметься випереджальними темпами порівняно з рівнем інфляції.

"Середня заробітна плата, за прогнозом, зросте з 35 010 грн до 44 083 грн, а інфляція сповільниться з 8,9% до 5,1%", - зазначила Свириденко.

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Прем’єр-міністерка відмітила, що прожитковий мінімум зростатиме на рівень інфляції плюс 2 відсоткові пункти впродовж усіх трьох років (2027-2029). При цьому прискорення зростання реального ВВП очікується на рівні 4,5% у 2027 році, 5,3% у 2028 році та 6,7% у 2029 році.

Вона підкреслила, що бюджетна декларація узгоджена з міжнародними партнерами та зобов’язаннями України за програмами зовнішньої фінансової підтримки.

"Вона розроблена на основі базового сценарію, який передбачає покращення безпекової ситуації з 2027 року. Водночас передбачено сценарій стійкості на випадок тривалішої активної фази бойових дій", - відмітила Свириденко.

Крім того, за її словами, продовжуватиметься підтримка ветеранів та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії, а також створюватимуться умови для повернення вимушених мігрантів і відновлення людського капіталу.

Прогноз економічного розвитку від уряду

Як писав УНІАН, уряд представив парламенту ключові параметри Бюджетної декларації на 2027-2029 роки. Планувалося підвищувати соціальні стандарти темпами, що випереджатимуть прогнозовану інфляцію. Мінімальна заробітна плата, за розрахунками Кабміну, зросте на 10,4% у 2027 році, на 8,7% у 2028 році та на 7,1% у 2029 році.

Згідно прогнозу економічного і соціального розвитку на 2027-2029 роки, середня зарплата в Україні за підсумками 2026 року складе 30 088 гривень і зростатиме надалі до показника у понад 44 тисячі гривень в 2029 році.

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