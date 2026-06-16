Підвищення зарплат і новий курс долара: уряд розробив економічний сценарій до 2029 року

За базовим сценарієм інфляція в 2027 році складе 8,9%, а курс долара на кінець року – 48,3 грн.

Уряд представив парламенту ключові параметри Бюджетної декларації на 2027–2029 роки. Документ передбачає збереження соціальних видатків, підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, а також подальше залучення значних обсягів міжнародної фінансової допомоги, повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк в Telegram.

"В присутності премʼєр-міністра та всього уряду міністр фінансів Сергій Марченко зараз представляє раді коаліції бюджетну декларацію на наступні три роки – 2027-2029. Бюджетна декларація передбачає два сценарії: закінчення війни і продовження війни", - ідеться в повідомленні

За словами нардепки, у базовому сценарії, який передбачає завершення активних бойових дій, інфляція в 2027 році складе 8,9%, а курс долара на кінець року становитиме 48,3 грн.

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Уряд планує підвищувати соціальні стандарти темпами, що випереджатимуть прогнозовану інфляцію. Мінімальна заробітна плата, за розрахунками Кабміну, зросте на 10,4% у 2027 році, на 8,7% у 2028 році та на 7,1% у 2029 році. Прожитковий мінімум збільшуватиметься на 10,9%, 8,9% та 7,1% відповідно.

У декларації також закладено продовження доплат військовослужбовцям – надбавка у розмірі 10 тис. грн для тилових фахівців має зберегтися і наступного року.

У бюджетних прогнозах закладене і поступове послаблення гривні. Середньорічний курс долара, за оцінками уряду, зросте з 44,4 грн у 2026 році до 50,7 грн у 2029 році. На кінець 2029 року курс може досягти 51,5 грн за долар.

У разі покращення безпекової ситуації уряд очікує прискорення економічного зростання. Реальний ВВП може зрости на 2,6% у 2026 році, на 4,5% у 2027 році, на 5,3% у 2028 році та на 6,7% у 2029 році. Номінальний обсяг економіки за цей період, за прогнозом, збільшиться з 10,1 трлн грн до майже 15 трлн грн.

За базовим сценарієм дефіцит державного бюджету поступово скорочуватиметься – з 18,5% ВВП у 2026 році до 5,5% ВВП у 2029 році. Після піку у 2027 році мають почати знижуватися і загальні видатки бюджету: з 5,05 трлн грн у 2027 році до 4,55 трлн грн у 2029 році.

Значною залишатиметься і залежність від зовнішнього фінансування. Потреба України в міжнародній допомозі у 2027 році оцінюється у 2,13 трлн грн. Уряд розраховує на підтримку країн G7, Європейського Союзу, Світового банку, Великої Британії та Міжнародного валютного фонду.

Економіка України - останні прогнози

Аналітики інвестгрупи ICU переглянули макроекономічний прогноз на 2026 рік для України. Зокрема, фахівці погіршили прогноз інфляції з 7 % до 9-10% наприкінці року. Прогноз обмінного курсу наприкінці 2026 року був переглянутий до рівня 45,8 грн/дол. (порівняно із попереднім прогнозом 45 грн/дол.), а зростання реального ВВП цьогоріч очікується менше ніж на 1%.

В Організації економічного співробітництва та розвитку очікують, що у 2026–2027 роках економічна динаміка України залишатиметься позитивною, але стриманою через наслідки війни, дефіцит робочої сили та високу залежність від зовнішньої фінансової підтримки. Згідно з прогнозом організації, темпи зростання ВВП України сповільняться до 1% у 2026 році та до 0,8% у 2027 році.

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