Скільки зароблятимуть українці у наступні три роки: уряд оновив прогноз

Кабмін незначно покращив прогноз щодо середньої зарплати цьогоріч.

Середня зарплата в Україні за підсумками 2026 року складе 30 088 гривень і зростатиме надалі до показника у понад 44 тисячі гривень в 2029 році.

Як йдеться в Прогнозі економічного і соціального розвитку на 2027-2029 роки, очікуваний цьогорічний показник середньомісячної заробітної плати у 30 088 грн трохи вище за попередній прогноз на рівні 30 032 грн.

Водночас прогноз щодо безробіття залишився незмінним. За методологією Міжнародної організації праці рівень безробіття серед населення віком 15–70 років у 2026 році очікується на рівні 12,6% робочої сили.

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Уряд також представив два сценарії розвитку економіки на 2027–2029 роки залежно від безпекової ситуації в країні.

За оптимістичним сценарієм, який передбачає покращення безпекових умов уже з 2027 року, реальна заробітна плата зросте на 6,5% у 2027 році (35 010 грн), на 4,5% у 2028 році (39 362 грн) та на 5,7% у 2029 році (44 083 грн).

У разі більш тривалого збереження безпекових ризиків темпи зростання доходів населення будуть дещо нижчими – 5,3% у 2027 році (34 409 грн), 4% у 2028 році (38 603 грн) та 4,6% у 2029 році (43 185 грн).

В уряді вважають, що підтримати ринок праці та подальше зростання доходів населення мають структурні реформи, євроінтеграція та державні програми стимулювання економіки.

Зарплати в Україні – останні новини

Уряд представив парламенту ключові параметри Бюджетної декларації на 2027–2029 роки. Зокрема, планується підвищувати соціальні стандарти темпами, що випереджатимуть прогнозовану інфляцію. Мінімальна заробітна плата, за розрахунками Кабміну, зросте на 10,4% у 2027 році, на 8,7% у 2028 році та на 7,1% у 2029 році.

Державна служба статистики повідомила, що середня заробітна плата в Україні у березні зросла на 7,2% у порівнянні з лютим – до 30 356 гривень.

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