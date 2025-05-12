Кількість випадків шахрайства з картками знизилася, проте кожен окремий випадок став більш прибутковим для злочинців.

Протягом минулого року шахраї отримали з платіжних карток українців 1,1 млрд гривень. Це на 37% більше, ніж було роком раніше, повідомляє пресслужба Національного банку України.

За даними НБУ, зростання відбулося в першу чергу через збільшення середньої суми під час незаконних операцій - на 39%. Так, якщо у 2023 році шахраї отримували в середньому 3 065 гривень в межах однієї операції, то в минулому році - вже 4 247 грн.

При цьому загальна кількість незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток трохи зменшилася - до 270 тис. випадків. Це на 2 тис. операцій (або на 1%) менше, ніж було роком раніше.

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Більшість шахрайських випадків відбулися в інтернеті

За даними НБУ, розподіл за сумою збитків відповідно до місця проведення шахрайської операції у 2024 році змінився. Так, зросла частка шахрайських операцій через інтернет – до 93% (у 2023 році було 86%). Відповідно 7% від загальної суми збитків завдано через шахрайство у фізичних пристроях.

Зазначається, що в 2024 році, як і раніше, переважна більшість шахрайських випадків спричинена соціальною інженерією. Тобто, коли клієнти самостійно розголошують особисті дані, реквізити платіжних карток, підтверджуючі коди та паролі для проведення платіжних операцій. Торік 84% від загальної суми всіх збитків було спричинено соціальною інженерією (у 2023 році цей показник був 80%).

Шахраї в Україні - що відомо

На початку лютого уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в Україні активізувалися телефонні шахраї, які намагаються нажитися на родинах військовополонених та зниклих безвісти оборонців.

Також ми розповідали про найбільш поширені схеми шахрайства в Україні. Розуміючи, як діє злочинець, вам буде простіше оминути пастки.

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