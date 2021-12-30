Криптовалюта – один з найприбутковіших активів. Під час коронакризи в інвесторів з'являється унікальна можливість заробити на криптовалюті ще більше.

2021 рік став знаковим для віртуальних грошей. Такі валюти, як біткоїни та догекоїни безперервно ставили рекорди за вартістю, щедро нагороджувавши сміливців-інвесторів. А весь крипторинок з січня отримав капіталізацію в розмірі, що перевищує $3 трильйони.

Телеканал CNBC підрахував, скільки коштуватимуть інвестиції в розмірі $1 тисячі в чотири популярні криптовалюти до кінця 2021 року.

Біткоїн

ціна на 1 січня: $29 290

ціна на 30 грудня: $47 401

Інвестиції в головну криптовалюту в розмірі $1000 на початку року за ціною $29 290 дозволили б вам охазяйнуватися 0,034 токенами, які коштували б близько $1632 в кінці року.

З початку року вартість активу зросла на 65%. У лютому ринкова капіталізація криптовалюти вперше досягла $1 трильйона, але з того часу знизилася майже до $900 мільярдів.

Читайте також$100, $200 або $400 тисяч: експерти розповіли, чого чекати від біткоїна у 2022 році

Ethereum

ціна на 1 січня: $730

ціна на 30 грудня: $3 740

Купівля ефіру на $1000 1 січня за ціною $730,30 тепер обходиться в $5 226,16. Вартість однієї монети підскочила більш ніж на 400% за останні 12 місяців.

Своєю чергою власники Ethereum стверджують що блокчейн стане більш масштабованим, надійним і стабільним після оновлення Eth2, наміченого на 2022 рік, в рамках якого мережу переведуть на нову модель захисту Proof of stake (POS).

Solana

ціна на 1 січня: $1,53

ціна на 30 грудня: $173

Якби ви не пошкодували $1000 на криптовалюту SOL на початку 2021 року, коли одна монета продавалася по $1,53, ваші інвестиції виросли б до $118 418.

Всупереч запуску лише у 2020 році, Solana, яка позиціюється як конкурент Ethereum, додала більш ніж на 13 800% за останні 12 місяців і наразі є однією з найбільших криптовалют з ринковою капіталізацією близько $57 млрд.

Dogecoin

ціна на 1 січня: $0,0056

ціна на 30 грудня: $0,17

Якби ви інвестували $1000 в січні, коли догекоїн коштував $0,0056 за монету, то в цю хвилину сума збагачення склала б понад $32 тисяч, що вельми непогано для криптовалюти, яка починалася як жарт, натхненний мемами.

Читайте такожІ це не біткоїн: аналітик назвавши криптовалюту з проривним потенціалом зростанняDogecoin, популярність якої частково була пов'язана з твітами Ілона Маска, зросла на цілих 16 500% з початку року. При цьому одіозний бізнесмен досі продовжує робити заяви про доге, називаючи її найкращою криптовалютою, яку він коли-небудь бачив.

Раніше відомий кріптотрейдер Ніколас Мертен розповів, в яку криптовалюту вигідно вкластися у 2022 році. Новими фаворитами трейдерів, за його словами, стануть токени, які створюють або використовують в метавселенних, тому краще стежити за індексом Metaverse Index (MVI) – вже кілька місяців він демонструє вищу рентабельність, ніж той же Ethereum.

Згадувалося також, які криптовалюти вичерпали потенціал зростання, а також монети, здатні подорожчати в короткостроковій перспективі.

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