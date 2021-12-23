Прислухаючись до рекомендацій експертів ринку пам'ятайте, що курс криптовалюти вельми нестабільний. Неможливо точно прогнозувати його зростання або падіння.

Нині на крипторинку досить невизначена ситуація через надлишок токенів і різного ступеня їх зростання, вважають фахівці.

Експерти ринку перерахували криптовалюти, які ймовірно вичерпали потенціал зростання, а також монети, здатні подорожчати в короткостроковій перспективі. Прогноз опублікував РБК.

За останній тиждень ціна альткоїна Terra піднялася на 53%, Avalanche – на 50%. Для порівняння, за аналогічний часовий проміжок перша криптовалюта, біткоїна, зросла лише на 4%. На думку аналітиків, на коливання курсу, окрім інших факторів, впливає і те, що криптоентузіасти переоцінюють одні діджитал-активи та недооцінюють інші.

Найбільш переоцінені криптовалюти

Аналітики ресурсу Bestchange вважають переоціненою цифрову валюту yearn.finance (YFI), вартість якої ша останній тиждень злетіла на 86%. За їх словами, в цю хвилину на ринку спостерігається висока волатильність альткоїн фінансовий показник, що характеризує загальну ситуацію на ринку – тому рекомендується не відкривати позиції по-даному токену і зафіксувати прибуток по вже відкритому.

Читайте також$100, $200 або $400 тисяч: експерти розповіли, чого чекати від біткоїна у 2022 роціЩе однією переоціненою "вискочкою" експерти називають Terra, яка, як видніється, вичерпала потенціал зростання. Все тому, що токен використовується для алгоритмічного забезпечення деяких децентралізованих стейблкоїнів, прив'язаних до фіатних валют, і на стрибок курсу сильно вплинула невизначеність на ринку. Коли почнеться нормалізація ситуації Terra може дуже швидко подешевшати.

Сьогодні він [Terra] вже з точки зору технічного аналізу знаходиться в досить непростій ситуації і схильний до падіння ціни більше за інших – пояснили фахівці.

Також серед переоцінених криптовалют виділяють Uniswap і Sushi, розробники яких вже давно топчуться на місці, а капіталізація повільно знижується.

Найбільш недооцінені криптовалюти

Експерти радять звернути увагу на так звані ігрові токени. Їх фішка в тому, що корекція ринку діє на такі монети сильніше, проте при стабілізації ситуації у них буде набагато більше потенціалу.

З найбільш помітних і сильних проєктів першими на думку приходять Decentraland і Axie Infinity. Втім, сигналом до їх купівлі може стати закріплення ринку на певному рівні, а поки варто просто відстежувати ситуацію з цінами.

Перспективним проєктом експерти називають і Polkadot (DOT), який на початку року був у топ-5 найдорожчих криптовалют. Наразі одна монета коштує досить дешево, близько $26, через зв'язок з нестабільною сферою децентралізованих фінансів (DeFi). В умовах корекції ціна таких криптовалют може сильно "скакати", проте вони можуть стабілізувати раніше решти ринку.

Також рекомендується прицінитися до DeFi-сектору. Тут криптовалюти обертаються незалежно від широкого ринку, тому трейдери недооцінюють багато токенів. Аналітики припускають, що найближчим часом може зміцнитися токен проєкту 1inch.

Ще дві криптовалюта, які не варто скидати з рахунків, це Pancakeswap і Chiliz. Остання являє собою спортивну монету і напередодні зимових Олімпійських ігор в Китаї варто очікувати якихось маркетингових ходів від проєкту.

Раніше відомий криптотрейдер Ніколас Мертен розповів, в яку криптовалюту вигідно вкластися у 2022 році. Новими фаворитами трейдерів стануть токени, які створюють або використовують у метавсесвітах, тому краще стежити за індексом Metaverse Index (MVI) – вже кілька місяців вони демонструють більшу рентабельність, ніж той же Ethereum.

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