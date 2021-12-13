В останні роки ви напевно чули історії про божевільне зростання деяких криптовалют.
Часом, один випадковий (чи?) твіт може як повалити, так і підняти курс цифрових грошей. Це, своєю чергою, приваблює безліч людей, які хочуть при невеликому вкладенні часу і сил зірвати заповітний куш.
І, звичайно, всіх хвилює питання, що буде далі з ринком криптовалюти. Відомий криптотрейдер Ніколас Мертен на своєму YouTube-каналі записав ролик із прогнозами на 2022 рік.
Трейдер стверджує, що в наступному році в фаворі у трейдерів та холдерів будуть альткоїни з сектора метавсесвітів. Щоб не бути голослівним, Ніколас пропонує користувачам відстежувати показники так званого індексу метавсесвітів або The Metaverse Index, який з недавнього часу демонструє вищу рентабельність, ніж той же Ethereum.
Мертен пояснив, що інвестування в Metaverse Index (MVI) є зручним та простим способом отримання доступу до активів метавсесвіту. В такому випадком можна охопити весь даний сектор, і це ефективніше, ніж вибирати щось одне – Mana, SandBox, Axie.
Читайте такожНещастя допомогло: 5 криптовалют, які лише виграли від обвалу біткоїнаЗа даними криптовалютного агрегатора CoinGecko, станом на сьогодні MVI торгується вище $240, при цьому його капіталізація – $47 млн. Зазначимо також, що за останній квартал MVI зріс на 170%.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що WhatsApp запустив пілотний проєкт, який дозволить швидко відправляти криптовалюту іншим користувачам без обмежень та комісії. Нововведення обіцяє бути "швидким та безпечним",