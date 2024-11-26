Зазначається, що біткоїн може впасти набагато нижче, перш ніж відновиться.

Ціни на криптовалюти впали після величезного зростання на тлі перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Ціна біткоїна впала до позначки 90 тисяч доларів за монету.

Видання Forbes пише, що корекція цін на криптовалюти "стерла" близько 200 мільярдів доларів. Трейдери нервово спостерігають за тим, що відбувається з біткоїном після того, як криптомільярдер Майкл Новограц попередив, що ціна може впасти до 80 тисяч доларів, перш ніж відскочить назад.

"Майже весь кабінет міністрів володіє біткоїном і є прихильником цифрових активів", - сказав Новограц.

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При цьому він вважає, що біткоїн зрештою подолає позначку в 100 тисяч доларів за біткоїн.

"Зазвичай при досягненні позначки в 100 тисяч доларів відбувається невеликий відскік", - сказав він. "Я не здивуюся, якщо ми піднімемося набагато вище. Ми перебуваємо в процесі встановлення цін. Пропозицій не так багато".

Однак інші спостерігачі за криптовалютним ринком також попереджають, що біткоїн може впасти набагато нижче, перш ніж відновиться.

"У вівторок (26 листопада, - УНІАН) вранці біткоїн упав нижче позначки 93 тисяч доларів, поглибивши корекційний відкат і падаючи четвертий день поспіль. У понеділок було зроблено нову спробу підняти ціну вище 99 тисяч доларів, яка обернулася новими продажами. Це пов'язано з геополітичним відкатом, який перетворився на ширший сценарій фіксації прибутку, якщо розглядати все ралі з 4 листопада. Це означає, що трейдери повинні приділяти більше уваги імпульсу біткоїна в районі 91 800 доларів (76,4% ралі). Без належної підтримки в цій області криптовалюта може впасти до 87 тисяч доларів (61,8%)", - сказав головний ринковий аналітик FxPro Алекс Купцикевич.

Ціна біткоїна - останні новини

21 листопада біткоїн перевищив позначку в 98 тисяч доларів. Криптовалюта досягала рекордного максимуму, тому що інвестори роблять ставку на те, що Дональд Трамп відкриє нову еру для криптовалютної індустрії.

При цьому вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 26 листопада, становить 92 613,42 дол. У гривні її ціна сьогодні становила 3 860 350,17 грн.

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