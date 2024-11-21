Зазначається, що криптовалюта поки що не має наміру зупинятися.

У четвер, 21 листопада, біткоїн перевищив позначку в 98 тисяч доларів. Криптовалюта досягала рекордного максимуму, тому що інвестори роблять ставку на те, що Дональд Трамп відкриє нову еру для криптовалютної індустрії.

За даними Financial Times, найпопулярніша у світі криптовалюта подорожчала на 4% і досягла позначки 98 342 долари. З моменту виборів 5 листопада ціна біткоїна злетіла на 40%, встановивши низку нових рекордів.

Зазначається, що акції, пов'язані з криптовалютою, стрімко зростають разом із ціною біткоїна.

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Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп активно пропагував криптовалюту, заприсягнувшись зробити Америку "світовою біткоїн-наднаддержавою" і створити "стратегічний резерв" токенів. Його риторика надихнула інвесторів, які роблять ставку на те, що в сектор хлине потік інституційних грошей.

Ціна біткоїна - останні новини

Зранку 21 листопада вартість криптовалюти Bitcoin у доларах досягла позначки в 97 025,72 доларів за монету. В Україні ціна криптовалюти виглядає не менш привабливо. Так, вартість монети склала 4 002 820,62 гривні.

Варто зазначити, що 12 листопада біткоїн впритул наблизився до позначки в 90 тисяч доларів і підняв загальну вартість криптовалютного ринку вище піку часів пандемії.

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