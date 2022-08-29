Курс гривні до євро сьогодні становить 40,80 грн/євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 29 серпня, зміцнився на 5 копійок – до 40,80 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро гривня зміцнилася на 8 копійок - до 40,80 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,00 грн за дол., євро - 40,00 грн за євро.

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Війна в Україні та курс долара:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва 27 серпня піднявся до 40,85 грн/дол.

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