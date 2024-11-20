Тепер Конгрес може або прийняти це, або ухвалити резолюцію про заперечення.

Адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу заяву про наміри скасувати половину боргу України на економічну допомогу - це становить приблизно 4,65 мільярда доларів. Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер під час брифінгу, пише "Голос Америки".

Зазначається, що Конгрес ухвалив Закон про додаткові асигнування на безпеку України у розмірі близько 61 мільярд доларів у квітні 2024 року. Згідно з умовами документа, економічна допомога (близько 10 мільярдів доларів) надається Україні не на безоплатній основі, а в якості умовно-поворотної позики. Також документ дає Байдену повноваження пробачити 50% цієї суми.

Таким чином, з 15 листопада 2024 року, чинний президент може пробачити до половини позики, тоді як іншу половину зможе пробачити з 2026 року вже новий президент. Міллер сказав:

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"Ми зробили крок, який був окреслений у законі, щоб скасувати ці позики за надану економічну допомогу Україні, і тепер Конгрес може прийняти це".

Зазначається, що після того, як Білий дім повідомив Конгрес про це рішення, законодавці можуть ухвалити резолюцію про заперечення проти цього. Міллер переконаний, що цього не станеться.

"Я був би здивований, якби Конгрес пішов на такий крок, враховуючи переважну підтримку двох партій у Конгресі щодо надання допомоги. Але ми будемо дотримуватися закону," - додав речник.

Фінансова допомога для України - останні новини

14 листопада Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"ЄК дала позитивну оцінку реформам і відзначила, що Уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу. Розраховуємо на швидке погодження рішення з боку Ради ЄС", - написав очільник уряду.

За його словами, після погодження загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік складе 16,1 млрд євро.

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