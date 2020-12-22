У списку - 103 компанії з двох країн.

Міністерство торгівлі США ввело санкції проти 45 російських і 58 китайських компаній.

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на інформацію американського відомства.

У документі зазначено, що підприємства, які потрапили під санкції, співпрацюють зі збройними силами двох країн. Тепер вони не зможуть організації не зможуть

До переліку потрапили такі російські підприємства, як Рособоронекспорт, держкорпорація "Ростех", корпорація "Миг", "Цивільні літаки Сухого", "Туполєв", Об'єднана авіабудівна корпорація, Всеросійський науково-дослідний інститут автоматики імені Духова, Науково-дослідний технологічний інститут імені Александрова, РКЦ "Прогрес".

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У списку також Міноборони Росії та Служба зовнішньої розвідки РФ.

Серед потрапили під санкції підприємств КНР - Китайське газотурбінне підприємство AECC, Міжнародна Холдингова корпорація AVIC, Hafei Aviation Industry та інші. Під обмеження також потрапили Пекінський авіаційний інститут AECC, Науково-дослідний інститут автоматичного управління польотом AVIC (FACRI), дослідний інститут електронних технологій AVIC Leihua (LETRI) та інші інститути.

"Міністерство торгівлі визнає важливість використання свого партнерства з американськими і світовими компаніями для боротьби із зусиллями Китаю і Росії з відволікання американських технологій для своїх дестабілізуючих військових програм", - заявив глава відомства Вілбур Росс.

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Автор: УНІАН