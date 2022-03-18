Так він прокоментував заяву Міжнародного валютного фонду про те, що українська економіка може впасти на 35% через війну.

Стан вітчизняної економіки треба оцінювати не за таким показником, як валовий внутрішній продукт, а за реальним показником безробіття.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив президент Київської школи економіки, екс-міністр економіки Тимофій Милованов.

Так він прокоментував заяву Міжнародного валютного фонду про те, що українська економіка може впасти на 35% через війну.

"Це неправильно під час війни дивитися на ВВП. Цифра, яку надали МВФ, ніякого фундаментального навантаження для нас не несе. ВВП формується за формулою під час миру. Зараз зовсім інша економіка, зараз багато перебудовується на армію, зараз зарплати зменшуються, фіксуються... Треба дивитися на те, який справжній рівень безробіття, скільки людей мають роботу, наскільки компанії адаптуються, наскільки вони можуть перебудуватися під ті замовлення, ті послуги і продукти, які потрібні під час війни, наскільки є можливість поставляти складові, щоб працювали продуктові ланцюжки", - сказав Милованов.

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