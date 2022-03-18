Президент України розповів про завдання, яке стосується депозитів.

Президент Володимир Зеленський доручив знайти законодавчу можливість для гарантування 100% вкладів в українських банках.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні, поширеному у Telegram.

"Ще одна новина - це особливе завдання для Національного банку України, для народних депутатів і наших урядовців. Я доручив знайти таку законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів в українських банках. Не частину як зараз, а повністю, весь депозит. В будь-якому банку нашої держави. Щоб люди не втратили гроші й не боялись цього за жодних обставин. Тож чекаємо на конкретику, на проекти, рішення", - зазначив Зеленський.

Він висловив сподівання, що Верховна Рада України не забариться з підтримкою цієї ініціативи.

Раніше Володимир Зеленський розповів про початкові кроки податкової реформи в Україні. За його словами, Кабмін узгодив пакет рішень для підтримки нашої економіки. Президент додав, що замість ПДВ та податку на прибуток буде ставка 2% від обороту та спрощений облік.

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