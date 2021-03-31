На думку податківця, оптимальною стратегією для розвитку українського бізнесу є зниження податкових ставок.

Кандидат на посаду очільника Державної податкової служби Олександр Кучеренко переконаний, що реформа податкової системи є пріоритетом економічного розвитку держави. На його думку, ДПС повинна працювати в інтересах бізнесу, стимулюючи підприємництво в країні.

Про це Олександр Кучеренко розповів у інтерв’ю виданню РБК-Україна.

Читайте такожРада хоче карати за незаконне розголошення даних "нульових декларацій"

На думку податківця, оптимальною стратегією для розвитку українського бізнесу є зниження податкових ставок та збільшення бази оподаткування. Кучеренко вважає, що таким чином можна провести ефективну детінізацію економіки, підвищити надходження до державного бюджету, а також вести конкурентну боротьбу за капітал на світових ринках.

“В основі концепції, яку пропоную я і команда Ради інституціональних реформ, лежить цілком конкретне завдання - Україна повинна перемогти в конкурентній битві за капітал, яка зараз розгорнулася у світі. У тому числі й за капітал наших власних громадян. А зробити це можна лише створивши конкурентоспроможну податкову систему. Але не перетворившись при цьому в податкову гавань”, - заявив Олександр Кучеренко.

За словами фахівця, представлена концепція реформування вітчизняної податкової галузі передбачає поступове скорочення ПДВ до 15%, податку на доходи фізичних осіб - до 12%. Також пропонується прибрати звітність і оподаткування для ФОП оборотом менше 400 тис. гривень на рік. Однією з ключових пропонованих змін є заміна податку на прибуток податком на виведений капітал.

Оцінюючи програми інших кандидатів на посаду голови Державної податкової служби, Кучеренко відзначив, що більшість з них сконцентрована на перевагах для держави. Подібна стратегія не здатна суттєво змінити ситуацію, оскільки закріплює чинні недоліки системи.

“На жаль, багато і далі вважають, що завдання податкової служби зводиться виключно до фіскальної функції наповнення бюджету. Безумовно, це одне із завдань, але податкова система має ще й функцію стимулювання економіки, яка мені бачиться зараз пріоритетною. Пишатися збільшенням зборів при падінні ВВП, мені здається, не зовсім доречно і навіть нерозумно”, - зауважив Кучеренко.

Нагадаємо, цього тижня розпочався процес тестування кандидатів на посаду голови Державної податкової служби. На посаду головного податківця України претендують 9 кандидатів, зокрема й чинний голова ДПС Олексій Любченко.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Іван Бойко