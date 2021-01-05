Згідно з прогнозом Організації, у 2021 році очікується помірне відновлення економіки України, зростання ВВП за рік становитиме лише 3%.

Світовий банк очікує зростання світової економіки на 4% у 2021 році, а української - на 3%, за умови, що розпочате застосування вакцин від COVID-19 триватиме в широких масштабах протягом року, що наступив.

Читайте такожУ Мінекономіки озвучили масштаби падіння ВВП України за підсумками рокуПро це сказано в повідомленні організації з посиланням на січневий огляд "Перспективи світової економіки".

Світовий банк зазначає, що відновлення, ймовірно, буде слабким у випадку, коли директивні органи будуть уникати рішучих дій з приборкання пандемії та впровадження реформ, що сприяють зростанню інвестицій.

"Попри те, що економіка України, як очікується, буде рости у 2021 році після скорочення на 5,5% у 2020-му, пандемія завдала значної економічної шкоди населенню України. Враховуючи високий рівень невизначеності, пов'язаної з довгостроковими наслідками пандемії та розробкою вакцини, всі суб'єкти економічної діяльності як в державному, так і в приватному секторі та домогосподарства мають прийняти складні економічні умови всередині країни й за кордоном", - сказано в повідомленні.

Прогноз зростання української економіки

Зазначається, що у 2021 році очікується помірне відновлення економіки України, зростання ВВП за рік становитиме лише 3%. У цей період поступового відновлення особливо важливо подвоїти зусилля з усунення існуючих структурних недоліків української економіки, вважають в організації.

"Як і раніше ситуація з бюджетом буде серйозно ускладнюватися пандемією і необхідністю надання захисту найбільш вразливим верствам населення. Збільшення дефіциту бюджету, значні зобов'язання з обслуговування державного боргу і високий рівень невизначеності будуть стримувати такі необхідні приватні інвестиції", - повідомили в прес-службі.

Причини зростання української економіки

Також наголошується, що особливо важливим для України буде сприяння припливу капіталу і робочої сили в найбільш продуктивні сектори економіки шляхом зміцнення верховенства права, прискорення процесу врегулювання проблемних кредитів, зменшення регуляторних бар'єрів і зміцнення управління державними банками.

"Оскільки Україна продовжує відновлення у 2021 році, одним з ключових уроків цієї глобальної кризи є важливість зміцнення макроекономічної стійкості. Зважена грошово-кредитна і фіскальна політика України, включаючи відсутність значних зовнішніх і внутрішніх дисбалансів, допомогла пом'якшити найбільш серйозні наслідки пандемії для економіки України", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, збереження регуляторної незалежності Національного банку України буде, як і раніше, мати вирішальне значення для збереження довіри та стійкості.

Що цьому передувало

Раніше Рада виконавчих директорів Світового банку прийняла рішення про надання Україні позики в розмірі 300 мільйонів доларів для посилення захисту малозабезпечених сімей.

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Автор: Катерина Жирій