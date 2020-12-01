План з ПДВ за січень-листопад перевиконано на 53,5%.

Темпи зростання сукупних податкових надходжень, контрольованих Державною податковою службою (ДПС), за 11 місяців 2020 року, згідно з оперативними даними, склали 10,7%.

Про це йдеться в повідомлення прес-служби ДПС.

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Згідно з повідомленням, у січні-листопаді 2020 року до загального фонду держбюджету надійшло 472,7 млрд грн, перевиконання плану (431,4 млрд грн) склало 41,4 млрд грн.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року це більше на 62,1 млрд грн, або 15,1%.

Зазначається, що план з податку на додану вартість за січень-листопад був перевиконаний на 53,5%, зібрано 108,2 млрд грн (плановий показник - 70,5 млрд грн), що більше на 31,9 млрд грн, або в 1,4 рази, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому в листопаді план з ПДВ був перевиконаний на 11,5%, зібрано 53,3 млрд грн (плановий показник - 47,8 млрд грн), що більше на 5,5 млрд грн, або в 2,1 рази, ніж за аналогічний період минулого року.

Обсяги заявлених до відшкодування сум ПДВ у січні-листопаді 2020 року становлять 122,9 млрд грн, відшкодовано 128, 7 млрд грн.

У листопаді підлягало відшкодуванню 12,6 млрд грн ПДВ, відшкодовано в повному обсязі (12,6 млрд грн).

Хронологія подій

За даними Міністерства фінансів, 24 листопада Державна податкова служба виконала річні індикативні показники за доходами загального фонду державного бюджету.

При річному розпису 458,3 млрд грн за такими платежами, закріпленими за ДПС, до загального фонду держбюджету вже надійшло 462,9 млрд грн. Тобто виконання склало 101%, або +4,5 млрд грн.

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Автор: Богдан Слуцький