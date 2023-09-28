На реалізацію ветеранської політики у 2024 році з державного бюджету направлять понад 14 млрд грн.

Проект державного бюджету України на 2024 рік передбачає істотне переосмислення підходів до ветеранської політики, а також збільшення фінансування цього напряму на 7,5 мільярдів гривень - до понад 14 мільярдів.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, це дасть змогу якісно і комплексно надавати всеохоплюючу підтримку громадянам, які захищали незалежність України.

"А саме суттєве збільшення бюджетних асигнувань для реалізації ветеранської політики, що включає комплексні підходи до реабілітації, медичного обслуговування, житлового забезпечення, та інших форм підтримки ветеранів та їхніх сімей, сприятиме швидшому і ефективнішому розв'язання їх проблем і потреб", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, для забезпечення житлом ветеранів, у першу чергу осіб з інвалідністю, заплановані виплати для понад 2 тисяч осіб. На цей напрямок в проекті держбюджету передбачено близько 6 мільярдів гривень, тобто в середньому підтримка сягне більш ніж 2,5 мільйони кожному з отримувачів.

Також за рахунок коштів держбюджету буде запроваджено інститут помічника ветерана.

"Це проєкт для ветеранів та членів їх родин, які готові допомогти іншими ветеранам легко та гідно пройти шлях переходу від військової служби до цивільного життя, отримати послуги та пільги, які заслужено гарантовані їм державою. Субвенція на надання таких послуг 15-ма тисячами помічників визначена у сумі майже 4 мільярдів гривень", - зазначили в Мінфіні.

Для надання реабілітаційних та психологічних послуг ветеранам та членам їх сімей у бюджеті передбачено 2,6 млрд гривень.

На заходи з зубопротезування військових передбачено 750 мільйонів гривень, а на фінансову підтримку ветеранів через Український ветеранській фонд передбачено 248 мільйонів гривень.

Для створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища враховані кошти у сумі 516 мільйонів гривень.

"Військовий" держбюджет України на 2024 рік

Проект державного бюджету на 2024 рік, який уряд передав на розгляд парламенту, передбачає видатки на нацбезпеку і оборону у сумі 1,69 трильйона гривень або 21,6% валового внутрішнього продукту.

Найбільшою статтею видатків є грошове забезпечення та заробітна плата (з нарахуваннями), яка складає 1,07 трильйони гривень, або 63% від усіх видатків на оборону.

Ще 311 мільярдів гривень передбачено на створення, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння та військової техніки, 61 мільярд гривень – на пально-мастильні матеріали, речове та інші види забезпечення, а 30 мільярдів гривень - на харчові продукти.

На медикаменти та перев’язувальні матеріали у 2024 році планують направити 1,2 мільярда гривень, а на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 8,44 мільярда гривень.

Ще майже 63 мільярди гривень в проекті державного бюджету на наступний рік проходять, як інші видатки на сектор безпеки та оборони.

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