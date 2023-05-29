На Уолл-стріт вважають, що ліра ще більше ослабне.

Після того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виграв другий тур президентських виборів, турецька ліра істотно ослабла.

Як повідомляє Bloomberg, ліра знизилася на 0,3% до 20,03 за долар США, що є рекордно низьким рівнем. Як йдеться в матеріалі, обвал турецької валюти аналітики пояснюють тим, що перемога Ердогана змусила інвесторів шукати будь-які ознаки того, що він почне послаблювати жорсткий контроль держави над ринками.

На Уолл-стріт вважають, що ліра ще більше ослабне. У Morgan Stanley попереджають, що вона може впасти до позначки 26 лір за долар раніше, ніж очікувалося раніше. За словами аналітиків, до кінця року, якщо Ердоган буде дотримуватися своєї політики утримання низьких процентних ставок, долар буде коштувати вже 28 лір. Wells Fargo & Co очікує, що валюта досягне позначки 23 до кінця кварталу.

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"Перемога Ердогана не принесе ніякого комфорту жодному іноземному інвестору. З дуже високою інфляцією, дуже низькими процентними ставками і відсутністю чистих валютних резервів, болюча криза, яка торкнеться всіх активів, може бути на порозі", - заявив стратег Tellimer в Дубаї Хаснайн Малік.

Ситуація з турецькою лірою

Станом на 22 березня 2021 року рішення Ердогана звільнити главу Центробанку обвалило турецьку ліру.

У лютому 2023 року землетрус у Туреччині опустив ліру до рекордного мінімуму.

14 травня в Туреччині пройшли одночасно президентські і парламентські вибори. У другий тур пройшли чинний президент Реджеп Таїп Ердоган, який перебуває при владі два десятиліття, і кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу. Другий тур відбувся 28 ма 2023 року.

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